Петрозаводский вокзал обзавелся Луной

Ночное светило заземлилось на шпиль вокзала в Петрозаводске.

Петрозаводский фотограф сфотографировал ночной вокзал нашей столицы. Снимок опубликовали в паблике «КАРЕЛИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ инфо-гид по Карелии».

Вокзал в Петрозаводске предстал на фото в узнаваемом для фотохудожника стиле. Имя мастера — Вартан Цатурян. Фото, как всегда, шикарное. Умеет фотограф в привычных вещах отыскать, поймать, развидеть необыкновенную красоту и неповторимость!

«Луна на шпиле», — так написали в сети.

В комментариях к посту — восхищения и лайки, что, впрочем, вполне заслуженно.