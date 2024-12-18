Петрозаводский завод РТИ опроверг слухи о закрытии

В следующем году Петрозаводский РТИ продолжит прием покрышек.

Несмотря на слухи о возможном закрытии, Петрозаводский завод РТИ продолжает свою работу по переработке отслуживших шин. Об этом сообщил директор предприятия Юрий Табуев.

По словам Табуева, временная приостановка приема покрышек была связана с достижением максимальной вместимости площадок хранения и техническими неполадками на линии электропередач. Но все эти проблемы уже устранены, и в следующем году завод возобновит прием сырья как от частных лиц, так и от организаций.

В Минэкономразвития Карелии напомнили, что в декабре 2022 года завод получил финансовую поддержку от Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия. Это позволило значительно расширить производство. Сегодня предприятие выпускает широкий ассортимент продукции, включая резиновую крошку различных фракций, металлический и текстильный корд, а также резиновую плитку.

Переработанная резиновая крошка, производимая заводом, нашла широкое применение в строительстве спортивных площадок, где она используется в качестве наполнителя для искусственных газонов и подложки для бейсбольных, баскетбольных и волейбольных полей. Резиновая плитка, в свою очередь, широко используется для обустройства детских игровых площадок.

«За 2024 года заводом было переработано более 350 тонн покрышек, и произведено более 180 тонн резиновой крошки», ━ добавил Юрий Табуев.