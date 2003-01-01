Петрозаводским школьникам расскажут о многообразии спортивных секций города

Ребята узнают, где они смогут научиться плавать, освоить тайский бокс или играть в американский футбол.

30, 31 августа и 6 сентября в Петрозаводске будут организованы спортивные ярмарки-фестивали, на которых школьники смогут узнать о различных секциях города и получить первые подарочные медали. Об этом сообщили в Центре развития спорта и творчества «Достижение». Все мероприятия будут проходить с 10:00 до 13:00.

Так, в первый день в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром» на улице Ключевой, 14 ребятам расскажут о единоборствах и боевых искусствах — карате, тхэквондо, ушу, тайском боксе, капоэйре, боксе и джиу-джитсу.

31 августа в этом же месте перед учащимися выступят представители командных видов спорта — футбола, хоккея, баскетбола, волейбола, флорбола, американского футбола, флаг-футбола и даже Федерации чир спорта.

— Напоследок мы переместимся в спортивный зал ВСЦ «Акватика» (ул. Пушкинская, 7), где пройдут презентации индивидуальных и адаптивных видов спорта — от акробатики и фигурного катания до танцев, дартса и т. д., — отметили в организации.

Вход бесплатный, поэтому принять участие в ярмарках смогут все желающие.

