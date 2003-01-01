Петрозаводское предприятие эксплуатировало опасные объекты с нарушениями

Организация не имела лицензии на использование газового оборудования.

Организация оперативно исправила недочеты после того, как по решению суда ее работу приостановили. «Столице на Онего» удалось узнать некоторые подробности этого дела.

История произошла недавно — дело было возбуждено в октябре, решение вынесено на днях. Как сообщили в службе судебных приставов Карелии, петрозаводская организация допустила нарушения при эксплуатации объектов газоснабжения. Проще говоря, проблемы возникли с лицензией на использование газовой трубы — для эксплуатации таких объектов она обязательна.

Нарушение вскрылось во время проверки. Юрлицо не торопилось предпринимать меры по устранению нареканий, пока не осознало всю серьезность последствий бездействия.

— Судебный пристав отделения по работе с юридическими лицами немедленно возбудил исполнительное производство, в тот же день выехал по месту нахождения организации и опечатал сеть газоснабжения. Затем осуществлял выезды для контроля за приостановлением деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов, — рассказали в службе приставов Карелии.

Предприятие оперативно устранило все замечания и получило необходимую лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов. По решению суда деятельность компании приостановили на 90 суток, но так как проблема была решена, организация смогла ходатайствовать о досрочном прекращении приостановления деятельности.

Приставы получили новое судебное постановление и незамедлительно прекратили исполнительное производство. Предприятие возобновило работу с полным соблюдением требований промышленной безопасности.

В службе судебных приставов отметили, что название организации не указывается по этическим соображениям. Как стало известно нашему изданию, это небольшое местное ООО, оно никак не связано с добычей газа. Предприятие занимается производственной деятельностью.