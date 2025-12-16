Петрозаводское предприятие ищет кондукторов для работы в троллейбусах

Предприятие «Городской транспорт» ищет кондукторов для работы на троллейбусных маршрутах.

Петрозаводские троллейбусники сообщили о поиске кондукторов для работы на маршрутах. Соискатели получат официальное трудоустройство и заработную плату до 60 тысяч рублей, сообщили в телеграм-канале предприятия.

— Для сотрудников организован бесплатный проезд на муниципальном общественном транспорте и доставка к месту работы и обратно служебным транспортом предприятия.

В обязанности входит обслуживание пассажиров на маршруте, контроль за оплатой проезда и поддержание порядка в троллейбусе. Подробности о вакансиях можно узнать по телефонам: +7 921 464-07-06, 59-31-71 (доб. 141).

