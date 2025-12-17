Петрозаводское предприятие задолжало работникам 2,6 млн рублей

Камнеобрабатывающая компания рассчиталась с работниками по долгам после вмешательства прокуратуры.
Камнеобрабатывающая компания ООО «Спутник» в Петрозаводске полностью рассчиталась с работниками по долгам. Задолженность по зарплате перед 27 сотрудниками образовалась с января по май этого года и превысила 2,6 миллиона рублей.
Как рассказали в прокуратуре, нарушения сроков выплаты заработной платы были выявлены в ходе проверки. После обращения в суд и принятия соответствующих мер предприятие рассчиталось с сотрудниками, и вся задолженность была выплачена.
Ранее мы писали, что суммарная задолженность по заработной плате в Карелии на конец октября 2025 года составила 13,6 млн рублей, увеличившись на 77,4% по сравнению с предыдущим периодом.