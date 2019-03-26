Петрозаводского "маньяка" Ипатова петербургские психиатры признали вменяемым

В Санкт-Петербурге завершилась психолого-психиатрическая экспертиза Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске осенью 2018 года.

Об этом "Столице на Онего" сообщил его адвокат Юрий Петровский.

Напомним, в сентябре прошлого года шесть раз судимый 29-летний Антон Ипатов охотничьим ножом убил двоих девушек в Петрозаводске. Несколькими днями ранее он порезал 15-летнюю знакомую. Кроме того, в июне прошлого года он во время застолья жестоко избил своего приятеля. В результате потерпевший поступил в БСМП с "вдавленным переломом основания черепа", который квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Следствие назначило Ипатову ряд экспертиз.

"Эту экспертизу Ипатову проводили в городской психиатрической больнице № 6 Санкт-Петербурга, - сообщил Петровский. – Ипатов признан вменяемым и, следовательно, он не может рассчитывать на применение к нему судом принудительных мер медицинского характера, как это делается в отношении признаваемых невменяемыми лиц".

По заключению сделавших трассологическую экспертизу сотрудников петрозаводского филиала Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы, порезы на одежде обеих убитых девушек сделаны принадлежащим Ипатову охотничьим ножом. После второго убийства он выбросил его в небольшом лесном массиве недалеко от железнодорожных путей в Сулажгоре, где впоследствии и задержали "маньяка". Второй нож, которым Ипатов ударил в грудь своей несовершеннолетней знакомой, был изъят в квартире дома, где он проживал.

В настоящее время сотрудники управления криминалистики Главного следственного управления по Санкт-Петербургу проводят назначенную карельским Следкомом генетическую экспертизу. Она должна определить, принадлежит ли обнаруженная на одежде и под ногтями Ипатова кровь, убитым им несчастным девушкам.

Как нам стало известно, особых сожалений, прежде всего, по поводу совершенного им жестокого двойного убийства, Антон Ипатов не высказывает, и последнее время не желает отвечать на вопросы следствия.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, на одном из допросов Ипатов заявил: "Если бы меня не остановили, я бы продолжил убивать".

Сейчас Ипатов, как ранее судимый, содержится в петрозаводском СИЗО № 1 на улице Герцена. Говорят, он понимает, что ему, с учетом его предыдущих шести судимостей, и особенно, двойного убийства, а также причинения тяжкого вреда здоровью двоим людям, грозит пожизненное лишение свободы.