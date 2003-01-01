Петрозаводскому приюту требуется помощь в обустройстве площадки для прогулок собак

Петрозаводский приют для животных обращается за помощью к жителям Петрозаводска.
В Петрозаводский общественный приют для животных привезли гальку для обустройства площадки для выгула.
- Требуется помощь — переместить ее и отсыпать новый выгул, чтобы наши подопечные могли комфортно и безопасно бегать и играть на его территории. Ждём с 10-18 часов. Приют работает ежедневно. У кого останутся силы, того ждёт бонусный выгул-забег по лесу с нашими песиками, - говорится в сообщении.
Также приюту нужна туалетная бумага для уборки за животными, ветошь, перчатки и большие мешки объемом от 120 л и более. Также постоянно нужен корм для собак и кошек. Полный список того, что требуется есть в паблике приюта в ВК.