Петрозаводский техникум городского хозяйства отметит 50-тилетие

22 марта 2022 года исполнится 50 лет со дня основания Петрозаводского техникума городского хозяйства.
Вся полувековая история техникума связана с подготовкой кадров для ресурсоснабжающих организаций республики и Мурманской области. Ведь его первое наименование включало определение «коммунально-строительный», а обучение велось по двум специальностям «теплоснабжение» и «санитарно-техническое устройство зданий».
Сегодня в Петрозаводском техникуме городского хозяйства реализуется 20 профессиональных образовательных программ по десяти укрупненным группам специальностей, обучается более полутора тысяч студентов, работает около ста высококвалифицированных преподавателей, имеющих значительный практический опыт.
Все годы техникум поддерживает тесные связи с базовым, раньше это называлось «шефским» предприятием, Петрозаводскими коммунальными системами. Ведь именно здесь трудятся десятки выпускников техникума, в том числе на инженерно-технических и руководящих должностях. А в этом году сотрудничество получило и материальное воплощение. На базе техникума создается межрегиональный Центр независимой оценки квалификаций по профессии «Слесарь аварийно-восстановительных работ».
Мы спросили у Оксаны Лариковой, выпускницы техникума по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», инженера АО «ПКС-Тепловые сети»: «Могут ли девушки устроиться работать на предприятие по окончании техникума?».
«Сложновато, но могут, — ответила Оксана Александровна. — Парням проще, они могут начать с должности слесаря, на которую всегда есть спрос. Важно то, что после техникума есть возможность получить высшее образование по ускоренной форме. А так, конечно, коммунальное предприятие многопрофильное. Всегда можно найти работу по душе. Советую студентам, приходя на практику, проявлять себя, показывать интерес к работе. Если вы себя проявили, то вас запомнят и скорее всего пригласят на работу».
Следует напомнить, что прием документов на обучение в техникум завершается 15 августа. Зачисление осуществляется только после предоставления оригинала аттестата об образовании не позднее 20 августа. Приказ о зачислении будет размещен на сайте техникума https://ptgh.onego.ru/abiturientam/5982/ 25 августа. Заселение в общежития техникума начнется не позднее 27 августа. Ждём оригиналы ваших документов об образовании.
Прием осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) за счет средств бюджета республики и на договорной основе.
Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.
Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.
Подробнее об условиях приема на обучение: https://ptgh.onego.ru/abiturientam/5982/
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