Петрозаводский техникум городского хозяйства отметит 50-тилетие

22 марта 2022 года исполнится 50 лет со дня основания Петрозаводского техникума городского хозяйства.

Вся полувековая история техникума связана с подготовкой кадров для ресурсоснабжающих организаций республики и Мурманской области. Ведь его первое наименование включало определение «коммунально-строительный», а обучение велось по двум специальностям «теплоснабжение» и «санитарно-техническое устройство зданий».



фото: Гордин Михаил Яковлевич

Сегодня в Петрозаводском техникуме городского хозяйства реализуется 20 профессиональных образовательных программ по десяти укрупненным группам специальностей, обучается более полутора тысяч студентов, работает около ста высококвалифицированных преподавателей, имеющих значительный практический опыт.



фото: Гордин Михаил Яковлевич

Все годы техникум поддерживает тесные связи с базовым, раньше это называлось «шефским» предприятием, Петрозаводскими коммунальными системами. Ведь именно здесь трудятся десятки выпускников техникума, в том числе на инженерно-технических и руководящих должностях. А в этом году сотрудничество получило и материальное воплощение. На базе техникума создается межрегиональный Центр независимой оценки квалификаций по профессии «Слесарь аварийно-восстановительных работ».

Мы спросили у Оксаны Лариковой, выпускницы техникума по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», инженера АО «ПКС-Тепловые сети»: «Могут ли девушки устроиться работать на предприятие по окончании техникума?».

«Сложновато, но могут, — ответила Оксана Александровна. — Парням проще, они могут начать с должности слесаря, на которую всегда есть спрос. Важно то, что после техникума есть возможность получить высшее образование по ускоренной форме. А так, конечно, коммунальное предприятие многопрофильное. Всегда можно найти работу по душе. Советую студентам, приходя на практику, проявлять себя, показывать интерес к работе. Если вы себя проявили, то вас запомнят и скорее всего пригласят на работу».

Следует напомнить, что прием документов на обучение в техникум завершается 15 августа. Зачисление осуществляется только после предоставления оригинала аттестата об образовании не позднее 20 августа. Приказ о зачислении будет размещен на сайте техникума https://ptgh.onego.ru/abiturientam/5982/ 25 августа. Заселение в общежития техникума начнется не позднее 27 августа. Ждём оригиналы ваших документов об образовании.

Прием осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) за счет средств бюджета республики и на договорной основе.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: https://ptgh.onego.ru/abiturientam/5982/

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