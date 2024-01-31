Петрозаводску по весне пророчат судьбу «второй Венеции»

Горожане боятся таяния огромного количества неубранного снега.

Петрозаводчанка Дарья Каликина в соцсети задалась вопросом: суждено ли Петрозаводску стать по весне второй Венецией?



«Когда я хожу по городу и вижу эти „горы Кавказа“ из снега и грязи повсюду, то страх за то, как „выплывать“ из этого тающего месива, когда придет настоящая оттепель, — меня не покидает, — написала горожанка. — У нас ливневка не справляется с дождем, а как она справится с таким количеством тающих гор повсюду в городе? Никак она не справится. Мы будем плавать по колено в воде, машины будут обдавать прохожих грязной водой — такая вот весна нас ожидает, к сожалению».



Каликина, в частности, обращает внимание на «вершины Эвереста» вокруг стадиона «Юность».



«Во что превратится стадион, когда Эверест не выдержит солнечной активности? В озеро! Это никак не повредит новому покрытию? О чем вообще думают те, кто за этот стадион отвечают?» — спрашивает петрозаводчанка.











Также она посетовала на сильный гололед на многих улицх города, в том числе центральных. Напомним, ранее мы сообщали о жалобах горожан на скользкие тротуары проспекта Александра Невского.