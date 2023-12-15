Петрозаводску поставят новые троллейбусы на один миллиард рублей

Карельской столице на условиях льготного лизинга в наступающем году должны поставить 27 единиц электротранспорта.

Минтранс России одобрил заявку правительства республики на участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с целью поставки в 2024 году 27 новых троллейбусов на условиях льготного лизинга.



Разработана документация для проведения открытого электронного аукциона.



Специалисты троллейбусного управления и администрации города приступили к согласованию проекта контракта и технического задания.



Следующим этапом станет издание постановления о согласовании сделки и размещение документации в единой государственной информационной системе.



Услуги финансовой аренды, или лизинга, рассчитаны на пять лет. Сумма контракта превышает 1 миллиард рублей, сообщили в муниципальном предприятии «Городской транспорт».