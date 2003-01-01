«Петрозаводску повезло»: для проекта «Открытое пианино» нашли новый инструмент

Жительница Петрозаводска отдала инструмент в пользу городского проекта «Открытое пианино»

Для будущего сезона проекта «Открытое пианино» найден инструмент. Об этом «Столице на Онего» рассказал Антон Сергеев, руководитель проекта.



— Это пианино марки «Красный октябрь». Мы его посмотрели с настройщиком. Оно 1966 года, есть даже паспорт. Инструментом пользовался один человек. Он в очень хорошем состоянии. Настройщик, который много работает с разными инструментами, сказал, что такого качества не встречал. Всему Петрозаводску повезло, — говорит Антон Сергеев.

Владелец инструмента умер в прошлом году. Видно, говорит Антон, что он очень трепетно относился к инструменту, ухаживал за ним. Родственники решили отдать его в проект, чтобы он служил людям. К сезону его перекрасят в белый цвет, настроят и 21 мая вновь установят в ротонду.

До этих пор инструмент будет храниться в Доме культуры Петрозаводска. Сегодня его туда доставили.

Напомним, впервые пианино в ротонде установили летом 2019 года. Это был проект мастера по изготовлению музыкальных инструментов Виталия Новицкого и преподавателя Петрозаводской консерватории Ирины Смирновой. В 2022 году его подхватил музыкант Антон Сергеев. Проект любят и жители города, и туристы. Сложность его реализации в том, что инструмент на улице служит недолго - всего два года. Предыдущий проекту предоставили в Музыкальном театре. После службы на набережной он вернулся в учреждение и будет использоваться в качестве декораций в спектаклях.

Антон Сергеев благодарит всех, кто поддерживает проект донатами, это вклад в достойное состояние и звучание инстурмента, говорит он. К новому сезону поддержка тоже потребуется. Чтобы покрасить инструмент, при этом не испортить его, нужен хороший мастер. Номер для донатов: +79027710169 (Альфа-банк, Наталья С).