Реклама на сайте
Тема недели
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07 Статьи
Кинотетрис
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
Тема недели
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Новости

В Петрозаводске на перекрестке Октябрьского проспекта и Московской запретили повороты налево

20:00

«Петрозаводску повезло»: для проекта «Открытое пианино» нашли новый инструмент

19:00

Малолетние вандалы разгромили новую остановку на улице Правды в Петрозаводске

18:00

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 12 октября

17:00

Двое человек спаслись из горящего дома в Шуе

16:00

От журналиста до столяра: как «Винтажный цех» в Петрозаводске собрал людей разных профессий

15:15

Два человека пострадали в массовом ДТП в Пряжинском районе

15:00

В Петрозаводске появился музей под открытым небом в микрорайоне СКЗ

14:00

Олонецкая пара месяцами обманывала кассы самообслуживания

13:00

На улицах Петрозаводска наводят порядок: коммунальщики убирают листву и мусор

12:00

В Карелии ищут пропавшего на рыбалке мужчину

11:00

В Костомукше установили лифт для тех, кто ходит на руках

10:00

Уроженец севера Карелии погиб при выполнении боевого задания

09:00

В Ладожском озере у города Лахденпохья в Карелии ликвидируют разлив нефтепродуктов

08:30

Жителям Карелии рассказали, когда выпадет снег

08:00

В Карелии за неделю резко выросли цены на популярные овощи

07:30

Врач развеял миф об опасности пальмового масла

00:10

Водителей на дорогах Карелии проверяют на трезвость

23:00

В России рухнули продажи китайских автомобилей

22:30

В петрозаводском ТРК «Лотос-Plaza» будут бесплатно раздавать котов

22:00

Команда из Карелии заняла второе место на международном турнире по историческим средневековым боям

21:15

Движение транспорта ограничат на Тепловом проезде в Петрозаводске

20:50

В России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста

20:30

Беспилотники отправят на борьбу с охотниками-браконьерами

20:00

«Сбормобиль» меняет график движения в Петрозаводске

19:30

Карельская филармония получила грант на постановку трех произведений

19:15

«Я их полюбил»: известный кузнец выковал стальные ворота для строящегося храма в Петрозаводске

19:00

Главу ЦУР Санкт-Петербурга задержали по уголовному делу

18:45

Водителей ждут массовые проверки на дорогах Петрозаводска

18:30

15 должников в Петрозаводске остались без канализации в сентябре из-за долгов

18:20

Фермер из Карелии получил золотую медаль на всероссийской аграрной выставке

18:00

Жители Великой Губы простятся с погибшим на СВО земляком

17:40

Петрозаводское предприятие эксплуатировало опасные объекты с нарушениями

17:30

Стало известно, кто сбил восьмилетнего школьника, который пострадал в ДТП на Ключевой

17:20

Температура ночью и днем почти сравняется в Карелии 11 октября

17:00

Иконы в Москве, сруб в Кирове, фундамент в Кондопоге: названы предполагаемые сроки завершения строительства Успенской церкви

16:50

Элиссан Шандалович принял участие в открытии памятника пограничнику Бусалову

16:35

Скандальный участок на улице Хейкконена в Петрозаводске заасфальтировали

16:30

Ространснадзор выявил 75 нарушений на федеральной трассе в Карелии

16:10

Карельские собаки-таможенники унюхали спрятанный под обшивкой авто амфетамин

16:00

Медики рассказали, когда стоит обращаться к психологу

15:45

Минпросвещения планирует ввести курс «Моя семья» во всех школах России

15:30

Солнце уничтожит Землю через пять миллиардов лет

15:15

Ученые предлагают создать в Карелии сеть геопарков

14:40

Студентка из Петрозаводска потеряла более миллиона рублей из-за мошенников

14:20

Жилой дом горел в Сортавальском округе

14:00

Предприятие «Карбон-Шунгит» не будут приватизировать

13:50

В Петрозаводске разыскивают похитительницу кошачьего корма

13:30

В школе Новой Вилги снят карантин после вспышки норовируса

13:15

Троллейбусный маршрут № 8 в Петрозаводске возобновит движение в выходные

13:00

В Беломорском сквере в Петрозаводске завершают строительство лестницы

12:45

Нобелевская премия мира досталась венесуэльской правозащитнице, а не Трампу

12:15

В Муезерском районе сгорела квартира в жилом доме

11:50

Национальный проект по сохранению памятников деревянного зодчества предложили создать в Карелии

11:35

Новый жилой дом «Аристократ» построен в центре Петрозаводска

11:25

В Олонецком районе завершают строительство амбулатории с дневным стационаром

11:15

Ремонт еще одного участка автодороги «Кола» – Калевала – Лонка» стартовал по поручению Артура Парфенчикова

11:00

В Госдуме предлагают ограничить число собак и кошек в квартире

10:50

Разлив нефтепродуктов произошел в Ладожском озере около Лахденпохьи

10:40

Ребёнок попал под колёса автомобиля в Петрозаводске

10:30

Петрозаводчанин стал чемпионом мира по каратэ

10:20

В правительстве пообещали не отменять режим самозанятых до 2028 года

10:10

В МВД Карелии рассказали, как удалось раскрыть убийство 21-летней давности

10:00

Петрозаводск вошёл в топ-10 городов России для трёхдневных поездок в октябре

09:45

Карьер «Шокшинский кварцит» подтвердил соответствие требованиям экологического законодательства

09:17

В России хотят запретить «страшные игрушки»

09:00

В Петрозаводске автобус на ходу потерял колесо

08:40

Правительство России сократило квоту на временное проживание для иностранцев

08:20

Названа самая востребованная сфера бизнеса в Петрозаводске

08:00

Старший инженер из Башкирии осужден в Карелии за коммерческий подкуп

07:20

Более 2800 человек лишились российского гражданства с 2023 года

07:00

Суд отказался списать с жителя Карелии кредит, якобы оформленный мошенниками

06:40

Жителя Карелии наказали за запрещенную символику в соцсети

00:10
«Петрозаводску повезло»: для проекта «Открытое пианино» нашли новый инструмент
Сегодня 19:00 Культура
Поделиться

Жительница Петрозаводска отдала инструмент в пользу городского проекта «Открытое пианино»

Для будущего сезона проекта «Открытое пианино» найден инструмент. Об этом «Столице на Онего» рассказал Антон Сергеев, руководитель проекта.

— Это пианино марки «Красный октябрь». Мы его посмотрели с настройщиком. Оно 1966 года, есть даже паспорт. Инструментом пользовался один человек. Он в очень хорошем состоянии. Настройщик, который много работает с разными инструментами, сказал, что такого качества не встречал. Всему Петрозаводску повезло, — говорит Антон Сергеев.

Владелец инструмента умер в прошлом году. Видно, говорит Антон, что он очень трепетно относился к инструменту, ухаживал за ним. Родственники решили отдать его в проект, чтобы он служил людям. К сезону его перекрасят в белый цвет, настроят и 21 мая вновь установят в ротонду.

До этих пор инструмент будет храниться в Доме культуры Петрозаводска. Сегодня его туда доставили. 

 

 

Напомним, впервые пианино в ротонде установили летом 2019 года. Это был проект мастера по изготовлению музыкальных инструментов Виталия Новицкого и преподавателя Петрозаводской консерватории Ирины Смирновой. В 2022 году его подхватил музыкант Антон Сергеев. Проект любят и жители города, и туристы. Сложность его реализации в том, что инструмент на улице служит недолго - всего два года. Предыдущий проекту предоставили в Музыкальном театре. После службы на набережной он вернулся в учреждение и будет использоваться в качестве декораций в спектаклях. 

Антон Сергеев благодарит всех, кто поддерживает проект донатами, это вклад в достойное состояние и звучание инстурмента, говорит он. К новому сезону поддержка тоже потребуется. Чтобы покрасить инструмент, при этом не испортить его, нужен хороший мастер. Номер для донатов: +79027710169 (Альфа-банк, Наталья С).

 

Обсудить (0) в ленту
Новый жилой дом «Аристократ» построен в центре Петрозаводска
10 октября, 11:25 Благоустройство
Малолетние вандалы разгромили новую остановку на улице Правды в Петрозаводске
Сегодня, 18:00 Происшествия
От журналиста до столяра: как «Винтажный цех» в Петрозаводске собрал людей разных профессий
Сегодня, 15:15 Общество
Два человека пострадали в массовом ДТП в Пряжинском районе
Сегодня, 15:00 Дорожная хроника
Жителям Карелии рассказали, когда выпадет снег
Сегодня, 08:00 Погода
В Петрозаводске на перекрестке Октябрьского проспекта и Московской запретили повороты налево
20:00 Дорожная хроника
«Петрозаводску повезло»: для проекта «Открытое пианино» нашли новый инструмент
19:00 Культура
Малолетние вандалы разгромили новую остановку на улице Правды в Петрозаводске
18:00 Происшествия
Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 12 октября
17:00 Погода
Двое человек спаслись из горящего дома в Шуе
16:00 Происшествия
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение