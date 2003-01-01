Петрозаводскую бизнесвумен оштрафовали за торговлю ветпрепаратами без лицензии

Владелица ветеринарной клиники продавала лекарства для животных, не имея на это специального разрешения.
В Петрозаводске оштрафовали предпринимательницу, занимавшуюся продажей препаратов для животных без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Общая сумма санкций составила 9 тысяч рублей.
— В ходе визита также было выявлено, что помещение приемной, где находились препараты, не оснащено гигрометрами и психрометрами, позволяющими обеспечить солюдение режимов хранения лекарственных средств. Отсутствовали шкафы и стеллажи для размещения препаратов, стеллажные карты, — рассказали в ведомстве.
Несмотря на это, владелице ветеринарной клиники разрешили использовать лекарства непосредственно при работе с хвостатыми пациентами.