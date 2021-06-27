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Петрушка и сельдерей оказались опасны - можно получить сильный химический ожог

Новости. Общество
20:40, 27 Июня 2021
фото: pixabay

Сельдерей и петрушка крайне опасны для здоровья человека, заявила кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

Как сообщает РИА Новости, об этом она рассказала эфире телеканала «Россия 1».

По словам специалиста, эти растения могут вызвать сильный ожог.

«Ожог химический, который вызывает наше растение борщевик, <…> аналогично вызывается этими двумя растениями. Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги. <…> Мы часто не обращаем внимания, а между тем нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, также часто, как и борщевик, просто его мало попадает», — рассказала Баранова.

Эксперт подчеркнула, ожог от борщевика крайне опасен. При контакте с растением необходимо закрыть место соприкосновения темной тканью и избегать попадания туда солнечных лучей минимум 48 часов, сообщила Баранова.

Среди других опасных растений эксперт назвала лютик едкий, сок или сено которого при попадании в глаза могут привести к слепоте.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-06-27 21:04:49
К психиатру.
тетка
2021-06-27 20:52:32
А пальмовое масло не опасно?
некто
2021-06-27 20:55:20
тетка, власти везут , значит ешьте .
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