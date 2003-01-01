Певец Александр Малинин снова приезжает в Петрозаводск

Третий за последние несколько лет концерт в Петрозаводске даст народный артист России Александр Малинин.

Народный артист России Александра Малинин, вероятно, очень полюбил петрозаводчан, а они его. За последние годы он приезжает в Петрозаводск уже в третий раз. И все концерты — в 2018 и в 2023 годах — были с аншлагом. Основная аудитория, конечно, женщины. Романсы Малинина знают и поют уже не одно десятилетие.

Александр Малинин — народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Малинин награжден Государственным орденом Дружбы, Государственным орденом Почета. Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране Александр Малинин, был награжден международным призом «The World Music Awards».

Его творчество органично сочетает традиции русского романса и современное звучание. Артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся все более проникновенными, глубокими и совершенными. Концерт (6+) пройдет в Петрозаводске 1 октября.