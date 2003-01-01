Певец SHAMAN приезжает в Карелию с «Победой»

Заслуженный артист России выступит в Карелии с новой программой.

SHAMAN (он же Ярослав Дронов) 10 октября даст концерт в Карелии. И снова в Ледовом дворце в Кондопоге. В Карелию он везет новую программу, которую назвал «Победа» (6+). Тур с таким названием начался в августе и пройдет по 100 городам России, включая и нашу Кондопогу. В рамках тура он даст концерты и на новых территориях России. Впервые свою новую программу SHAMAN показал 22 августа, в День Российского флага, на Красной площади.

В новую концертную программу входят не только свежие песни, специально написанные музыкантом для «Победы!», но и его золотые хиты — «Встанем», «Я русский», «Моя Россия».

SHAMAN уверен, что «Победа!» станет судьбоносным событием, способным изменить ход истории:

Я хочу вдохновить всю Россию, всех — и в тылу, и на передовой. Мы поедем за ленточку, в зону СВО, к нашим бойцам! Мы объедем всю нашу необъятную страну!