Певица Глюкоза откровенно рассказала о проблемах с наркотиками

Певица Наталья Ионова, она же – Глюкоза, рассказала, как в подростковом возрасте начала пробовать запрещенные вещества и пить алкоголь.

Как пишет Starhit, Глюкоза дебютировала на телевидении в 12 лет, попав на съемки журнала "Ералаш". В 1999 году она познакомилась с Максимом Фадеевым, который писал музыку для фильма "Триумф". Он называл Наташу дерзкой и наглой.

"Мы с ним познакомились в такой момент жизни, чего нет сейчас. Случалось, что я прибегала к каким-то наркотикам, потому что они усиливали чувства, усиливали эмоции. Мне было 12 лет. Я снималась в кино. Мне кажется, я тогда перепробовала всевозможные виды наркотиков. И там же я попробовала портвейн. Я не рассчитала дозу. И Макс меня спас", - поделилась Ионова.

По словам артистки, многих ее сверстников больше нет в живых. К тому же, у Глюкозы была непростая ситуация в семье: она утверждает, что ее родители иногда расходились и жили отдельно, а также злоупотребляли алкоголем. "По сути, меня растила бабушка. Она меня любила вопреки моим загулам и уходам из дома", - сказала певица.

По признанию Ионовой, в их подъезде все употребляли наркотики, а в лифтовой шахте валялись использованные шприцы. Певица не отрицает, что попробовала различные виды запрещенных препаратов. Однажды она с друзьями даже отправилась в лес, чтобы найти наркотическое вещество, содержащееся в одном из растений. Тогда одной девочке из их компании стало плохо: она упала в обморок и разбила подбородок. После того инцидента Наталья задумалась о том, чтобы завязать с пагубным пристрастием. "То, что меняет сознание, это не мое", - считает Ионова.

Сейчас Наталья – счастливая жена и мама. Она замужем за Александром Чистяковым уже 13 лет. "Мне достаются сильные люди, которые хотят обо мне заботиться. Сначала Макс, потом Саша", - рассказала певица. По словам артистки, она не готова была полностью пожертвовать карьерой ради семьи, поэтому иногда их брак был на грани краха.

Ионова отмечает, что готова состариться рядом с супругом. Именно благодаря мужу она раскрыла свою женственность, начала носить сексуальные наряды. "Я счастлива, что я преодолела свои детские комплексы… Мне все время что-то не нравилось в себе. Не нравилось мое тело. Мне говорили, что я худая, не доедаю", - вспоминает Наталья в беседе с Super.ru.