Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 18 Апреля 2018

Певица Глюкоза откровенно рассказала о проблемах с наркотиками

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
18.04.18 20:00
Эксперты рассказали о новом психическом расстройстве любителей селфи
18.04.18 19:40
В МЧС Карелии объяснили, какие претензии есть у ведомства к ЦСК
18.04.18 18:40
Все новости
Загрузка...

Певица Наталья Ионова, она же – Глюкоза, рассказала, как в подростковом возрасте начала пробовать запрещенные вещества и пить алкоголь.

Как пишет Starhit, Глюкоза дебютировала на телевидении в 12 лет, попав на съемки журнала "Ералаш". В 1999 году она познакомилась с Максимом Фадеевым, который писал музыку для фильма "Триумф". Он называл Наташу дерзкой и наглой.

"Мы с ним познакомились в такой момент жизни, чего нет сейчас. Случалось, что я прибегала к каким-то наркотикам, потому что они усиливали чувства, усиливали эмоции. Мне было 12 лет. Я снималась в кино. Мне кажется, я тогда перепробовала всевозможные виды наркотиков. И там же я попробовала портвейн. Я не рассчитала дозу. И Макс меня спас", - поделилась Ионова.

По словам артистки, многих ее сверстников больше нет в живых. К тому же, у Глюкозы была непростая ситуация в семье: она утверждает, что ее родители иногда расходились и жили отдельно, а также злоупотребляли алкоголем. "По сути, меня растила бабушка. Она меня любила вопреки моим загулам и уходам из дома", - сказала певица. 

По признанию Ионовой, в их подъезде все употребляли наркотики, а в лифтовой шахте валялись использованные шприцы. Певица не отрицает, что попробовала различные виды запрещенных препаратов. Однажды она с друзьями даже отправилась в лес, чтобы найти наркотическое вещество, содержащееся в одном из растений. Тогда одной девочке из их компании стало плохо: она упала в обморок и разбила подбородок. После того инцидента Наталья задумалась о том, чтобы завязать с пагубным пристрастием. "То, что меняет сознание, это не мое", - считает Ионова.

Сейчас Наталья – счастливая жена и мама. Она замужем за Александром Чистяковым уже 13 лет. "Мне достаются сильные люди, которые хотят обо мне заботиться. Сначала Макс, потом Саша", - рассказала певица. По словам артистки, она не готова была полностью пожертвовать карьерой ради семьи, поэтому иногда их брак был на грани краха. 

Ионова отмечает, что готова состариться рядом с супругом. Именно благодаря мужу она раскрыла свою женственность, начала носить сексуальные наряды. "Я счастлива, что я преодолела свои детские комплексы… Мне все время что-то не нравилось в себе. Не нравилось мое тело. Мне говорили, что я худая, не доедаю", - вспоминает Наталья в беседе с Super.ru.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
18.04.18 20:00
Эксперты рассказали о новом психическом расстройстве любителей селфи
18.04.18 19:40
В МЧС Карелии объяснили, какие претензии есть у ведомства к ЦСК
18.04.18 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки

Аналитика

Сегодня 15:16
Обществоведение
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
В управлении МЧС по Карелии не исключают, что несколько торговых и спортивных центров в Петрозаводске могут быть закрыты по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности.
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 1
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Пять вопросов о "Долине зайцев" в Карелии
16.04.2018 10:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:48
Личное мнение
Девять признаков плохой площадки автошколы
Мало кто, записываясь учиться на права, задумывается нед тем, что очень большую долю от общего времени занятий будет проводить на учебной площадке автошколы. А стоило бы!
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 5
17.04.2018 08:52
Готовь "сани" к лету
16.04.2018 15:06
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»