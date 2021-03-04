Певица из Петрозаводска покорила Николая Баскова на вокальном телешоу

Уроженка Петрозаводска, дочь экс-участника легендарного ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дария Гроссман борется за победу в вокальном шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия".

Дарья Гроссман стала участницей вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", в котором исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри под руководством Сергея Лазарева. Так, 7 марта в 17:45 телеканал "Россия" покажет новый выпуск шоу, где певица из Петрозаводска очаровала ведущего программы Николая Баскова, сообщили в пресс-службе телеканала.

Дочери экс-участника легендарного ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дарии Гроссман 19 лет. Она решила пойти по стопам отца и связать свою жизнь с музыкой. Николай Басков первым отметил необычный тембр Дарии.

"Ваш голос – это текила с медом! Отправьте мне голосовое сообщение!", – обратился к девушке ведущий шоу.

Вместе с Дарией Гроссман из Петрозаводска в новом выпуске за путевку в финал, внушительный денежный приз и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового Радио" поборются семейный дуэт из Москвы, артистка-народница из Пензы, исполнитель с Кубы и другие яркие голоса.

Напомним, Дарья Гроссман была участницей седьмого сезона шоу "Голос", пройдя так называемые "слепые прослушивания" и оказывавшись в команде Сергея Шнурова из группы "Ленинград". Она долгое время жила в Петрозаводске, училась в детской музыкальной школе имени Синисало и гимназии №17. Затем переехала в Москву, где продолжила учебу.