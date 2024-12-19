Компания занималась салонами красоты, продавала косметику, мебель и аксессуары.

Как пишет gazeta.ru, латвийская певица Лайма Вайкуле потеряла бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Суд исключил 70-летнюю звезду из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которую она открыла вместе с предпринимателем Ширазом Мамедовым в нулевых.

Компания занималась салонами красоты, продавала косметику, мебель и аксессуары. В 2022 году Лайма Вайкуле передала свои 49% бизнес-партнеру, а в сентябре 2024 года Мамедов подал иск, в котором попросил исключить артистку из участников ООО.

Сейчас по решению суда бизнесмен остался единственным учредителем компании.