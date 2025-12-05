Карельский юрист рассказал о возможных последствиях скандальной истории с Ларисой Долиной

Карельский юрист прокомментировал, что не так с делом певицы Ларисы Долиной. Также рассказал о возможных последствиях этой истории.

О певице Ларисе Долиной сейчас не говорит разве что ленивый. Но в отличие от Татьяны Булановой, Надежды Кадышевой и Кати Лель, которые внезапно стали вновь популярными из-за их песен, Лариса Долина прославилась в негативном свете. Резонансная история с продажей ее элитной квартиры превратилась в один из самых обсуждаемых правовых конфликтов года.

Весной 2024 года певицу атаковали телефонные мошенники. Представившись сотрудниками спецслужб и Росфинмониторинга, аферисты убедили артистку, что ее деньги и недвижимость находятся под угрозой. В итоге Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, хотя ее рыночная стоимость оценивалась в 138 миллионов. По данным следствия, общие потери певицы превысили 200 миллионов рублей — значительная часть этой суммы была переведена мошенникам лично.

Таких историй сейчас пруд пруди. Есть они и в Карелии. К примеру, летом этого года в Петрозаводске пенсионерка продала две квартиры и отдала мошенникам более 5 миллионов рублей. Но певице Ларисе Долиной повезло больше других. Ей удалось вернуть свою жилплощадь.

28 марта Хамовнический районный суд удовлетворил иск Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению недвижимого имущества. Право собственности признали за певицей. Суд посчитал, что народная артистка России не понимала своих действий во время заключения сделки. Ввиду этого было решено признать договор купли-продажи недействительным. Лурье в итоге лишилась и квартиры, и заплаченных за нее денег, к тому же осталась с кредитом. Она пытается оспорить решение. Следующее заседание Верховного суда состоится 16 декабря.

В связи с этой историей в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. Появилось и понятие «схема Долиной».

«Столица на Онего» обратилась за комментарием к юристу Юрию Романченко. Нас интересовало, что в деле Долиной не так с точки зрения закона и права.

— Юристы ставят в вину судебной системы три момента. Первый — в момент сделки она уже была под влиянием кого-то, и она не могла не понимать этого. Это не влияние родственника, либо друга семьи, который просит денег срочно, или человек, допустим, продает квартиру для того, чтобы покрыть расходы на лечение ребенка. Но тут влияние извне, и Лариса Долина о нем никому не сказала.

Второй момент — это то, что не были учтены интересы добросовестного приобретателя, в данном случае покупателя, который, потратил такую сумму денег, скорее всего все накопления. Восстановить денежный баланс будет сложно.

И третий момент — почему не применилась двусторонняя реституция? Это когда все приводится в первоначальное имущественное положение, если сделка была признана недействительной. То есть Долина с квартирой, а Лурье с деньгами.

— Вот эти три фактора влияют на то, что происходит сейчас с Долиной, — говорит Юрий Романченко.

Если суд в итоге встанет на ее сторону, то последствия будут серьезные, говорит Юрий Романченко. Это будет уже прецедент, практику начнут использовать не только юристы, но теоретически просто мошенники. Пока конкретно таких историй в его практике нет, но он уверен, что будут. К примеру, сейчас к нему обратилась пара, которая покупает жилье у пожилой женщины, и та ведет себя странно. Какие рекомендации он дает, «Столица» расскажет позднее. Мы гототовим большой материал на эту тему.

А сегодня, 5 декабря, стало известно, что ситуацию с квартирой прокомментирует публично сама Лариса Долина. Она выступит с заявлением в программе «Пусть говорят» на Первом канале после программы «Время». Это будет первое ее выступление. Видимо, решилась звезда на него в связи с негативом, который льется на нее в этом году.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают введение периода охлаждения для сделок с недвижимостью из-за участившихся мошенничеств.