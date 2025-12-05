РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
Обществоведение
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
5 вопросов
Начисления за тепло, квитанции и приборы учета: в «Петербургтеплоэнерго» ответили на актуальные вопросы
05 декабря, 10:30 Статьи
Новости

Минтруд России предложил запретить 67 видов работ для несовершеннолетних

00:08

Самые читаемые новости за 5 декабря

22:20

Лариса Долина вернет все деньги Полине Лурье после скандала с мошенничеством

22:10

В России распространяется гонконгский грипп A(H3N2)

22:00

Новые светильники установили на улице Антонова в Петрозаводске

21:30

Мокрый снег, а потом потепление: карельские синоптики дали прогноз на выходные и начало недели

20:25

50-летний ефрейтор из Прионежья погиб на СВО

20:01

Молодой водитель иномарки насквозь пробил забор в Петрозаводске

19:34

Хозяева сбежавшей после пожара в Петрозаводске собаки объяснили, почему не взяли ее к себе

18:58

В Нацбанке рассказали, сколько банковских карт находится у жителей Карелии

18:35

Россияне назвали самые значимые для себя книги

18:11

Стало известно, сколько получит Карелия на компенсацию затрат по тушению пожаров

17:42

Карельский юрист рассказал о возможных последствиях скандальной истории с Ларисой Долиной

17:20

Снег с дождём накроет Карелию 6 декабря

17:03

В Петербурге прошел завершающий этап Сбер Бизнес-Феста

16:55

Гостиница, музей и закусочные: утвержден проект благоустройства бывшей тюрьмы «Кресты»

16:45

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составит почти 10 тысяч рублей

16:32

В широкий прокат вышел историко-приключенческий боевик «Волчок»

16:25

Умирающего от кровотечения жителя Карелии спасли благодаря молодому фельдшеру

16:18

Глава Карелии обозначил ключевые задачи перед региональным отделением Российского военно-исторического общества на 2026 год

16:10

В Петрозаводске подведены итоги рейда ГИБДД: за 3 дня «попались» более 50 человек

16:02

Вблизи Петрозаводска ремонтируют тропу к самой большой ели Фенноскандии

15:46

Фельдшер из Карелии удостоен звания «Почетный донор России»

15:32

В России запустят многофункциональный мессенджер «Молния» для взаимодействия с Китаем

15:11

Бывшему главе администрации Лахденпохского района дали условный срок за махинации с квартирами

14:54

В Карелии строят четырехэтажный детский сад с лифтом на 150 мест

14:40

Умер актер из Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

14:27

Пожарные в Карелии вскрыли квартиру для спасения пожилого мужчины

14:14

Глава Карелии поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за работу над бюджетом республики

14:08

Жительница Карелии заплатила 163 тысячи рублей за то, что затопила соседей

14:02

Центробанк с 8 декабря отменяет ограничения на валютные переводы за границу

13:47

Чиновники и экоактивисты рассказали, что ждет раздельный сбор мусора в Карелии

13:34

Вынесен приговор жителю Карелии, который трижды обокрал друга

13:18

Менеджер по продажам — самая популярная подработка в Карелии

13:02

Карельские инкубаторы для лосося получили «Зеленую премию»

12:46

В Карелии молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы за кражу кофе

12:32

В Питкяранте начинается строительство дома для расселения аварийного жилья

12:16

В Карелии полиция ликвидировала интернет-магазин с наркотиками

12:01

Пять детских садов планируют начать капитально ремонтировать в Карелии

11:48

Верховный суд Карелии встал на сторону жителей Ринды, которые борются против размещения в поселке турбаз

11:38

В Карелии женщина перевела почти 3 млн рублей мошенникам в попытке заменить водяной кран

11:19

В Петрозаводске водитель при выезде со двора сбил молодую женщину

10:57

В «Петербургтеплоэнерго» ответили на важные вопросы о начислении платы и квитанциях

10:30

Карелия попала в список регионов, которым выделено 3 млрд рублей на затраты по борьбе с лесными пожарами

10:20

На Карелию надвигаются снегопады

10:10

3 км световых гирлянд развесят в городе Сортавала к Новому году

09:48

Житель Петрозаводска украл из магазина 37 упаковок масла

09:31

В Карелии за неделю подорожали огурцы и яблоки, но снова подешевел бензин

09:15

В городе Сортавала мошенники под видом сотрудников администрации звонят пенсионерам

08:59

В карельском поселке Ильинский достраивают большую врачебную амбулаторию

08:39

Карелия вошла в топ-3 региона России для отдыха класса люкс

08:22

Игорь Зубарев предложил создавать отечественные тренажеры для реабилитации участников СВО

08:00

В Ладвинской школе появился симулятор трактора «Беларусь»

07:44

Карельская боксёрша Валентина Галаган вошла в десятку сильнейших на чемпионате России в Уфе

07:20

В России могут начать штрафовать водителей электросамокатов

07:02

«Сидел и умирал»: неизвестные выбросили кота в колодец дома на окраине Петрозаводска

06:41

В Южной Африке нашли останки древних людей, которые 200 тысяч лет жили в изоляции от человечества

00:13
Карельский юрист рассказал о возможных последствиях скандальной истории с Ларисой Долиной
05 декабря, 17:20 Происшествия
Поделиться

Карельский юрист прокомментировал, что не так с делом певицы Ларисы Долиной. Также рассказал о возможных последствиях этой истории.

фото: © Елена Афонина/ ТАСС

О певице Ларисе Долиной сейчас не говорит разве что ленивый. Но в отличие от Татьяны Булановой, Надежды Кадышевой и Кати Лель, которые внезапно стали вновь популярными из-за их песен, Лариса Долина прославилась в негативном свете. Резонансная история с продажей ее элитной квартиры превратилась в один из самых обсуждаемых правовых конфликтов года.

Весной 2024 года певицу атаковали телефонные мошенники. Представившись сотрудниками спецслужб и Росфинмониторинга, аферисты убедили артистку, что ее деньги и недвижимость находятся под угрозой. В итоге Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, хотя ее рыночная стоимость оценивалась в 138 миллионов. По данным следствия, общие потери певицы превысили 200 миллионов рублей — значительная часть этой суммы была переведена мошенникам лично.

Таких историй сейчас пруд пруди. Есть они и в Карелии. К примеру, летом этого года в Петрозаводске пенсионерка продала две квартиры и отдала мошенникам более 5 миллионов рублей. Но певице Ларисе Долиной повезло больше других. Ей удалось вернуть свою жилплощадь.

28 марта Хамовнический районный суд удовлетворил иск Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению недвижимого имущества. Право собственности признали за певицей. Суд посчитал, что народная артистка России не понимала своих действий во время заключения сделки. Ввиду этого было решено признать договор купли-продажи недействительным. Лурье в итоге лишилась и квартиры, и заплаченных за нее денег, к тому же осталась с кредитом. Она пытается оспорить решение. Следующее заседание Верховного суда состоится 16 декабря.

В связи с этой историей в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. Появилось и понятие «схема Долиной». 

«Столица на Онего» обратилась за комментарием к юристу Юрию Романченко. Нас интересовало, что в деле Долиной не так с точки зрения закона и права.

— Юристы ставят в вину судебной системы три момента. Первый — в момент сделки она уже была под влиянием кого-то, и она не могла не понимать этого. Это не влияние родственника, либо друга семьи, который просит денег срочно, или человек, допустим, продает квартиру для того, чтобы покрыть расходы на лечение ребенка. Но тут влияние извне, и Лариса Долина о нем никому не сказала.

Второй момент — это то, что не были учтены интересы добросовестного приобретателя, в данном случае покупателя, который, потратил такую сумму денег, скорее всего все накопления. Восстановить денежный баланс будет сложно.

И третий момент — почему не применилась двусторонняя реституция? Это когда все приводится в первоначальное имущественное положение, если сделка была признана недействительной. То есть Долина с квартирой, а Лурье с деньгами. 

— Вот эти три фактора влияют на то, что происходит сейчас с Долиной, — говорит Юрий Романченко.

Если суд в итоге встанет на ее сторону, то последствия будут серьезные, говорит Юрий Романченко. Это будет уже прецедент, практику начнут использовать не только юристы, но теоретически просто мошенники. Пока конкретно таких историй в его практике нет, но он уверен, что будут.  К примеру, сейчас к нему обратилась пара, которая покупает жилье у пожилой женщины, и та ведет себя странно. Какие рекомендации он дает, «Столица» расскажет позднее. Мы гототовим большой материал на эту тему.

А сегодня, 5 декабря, стало известно, что ситуацию с квартирой прокомментирует публично сама Лариса Долина.  Она выступит с заявлением в программе «Пусть говорят» на Первом канале после программы «Время». Это будет первое ее выступление. Видимо, решилась звезда на него в связи с негативом, который льется на нее в этом году. 

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают введение периода охлаждения для сделок с недвижимостью из-за участившихся мошенничеств.

Обсудить (0) в ленту
Самые читаемые новости за 5 декабря
05 декабря, 22:20 Хроника дня
Мокрый снег, а потом потепление: карельские синоптики дали прогноз на выходные и начало недели
05 декабря, 20:25 Погода
Хозяева сбежавшей после пожара в Петрозаводске собаки объяснили, почему не взяли ее к себе
05 декабря, 18:58 Общество
Умирающего от кровотечения жителя Карелии спасли благодаря молодому фельдшеру
05 декабря, 16:18 Медицина
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение