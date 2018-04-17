Певица Валерия снялась топлес для "глянца"

50-летняя Валерия утверждает, что ее фото топлес — без фотошопа.

В честь дня рождения певица решила показать все, чем ее наградила природа, пишет uznayvse.

Валерия отметила свой пятидесятый день рождения 17 апреля. К юбилею она подошла с большим творческим и жизненным багажом — несколько браков, трое детей...

В честь праздника Валерия рассказала в интервью одному из крупных СМИ, как ей удается сохранять молодой вид в свои не девические уже годы. Как это ни странно, Валерия сообщила, что к услугам пластических хирургов не прибегает и, более того, ярая их противница. Однако аппаратной косметологией она не пренебрегает и процедуры вроде аппаратного лифтинга проходит регулярно.

По словам Валерии, она стремится "пробуждать естественные процессы в коже", чтобы та вырабатывала коллаген. Кроме того, певица рассказала, что надо меньше ругаться.

"Я принципиальная противница филлеров и даже от ботокса давно отказалась. А когда вижу деформированные лица девочек лет двадцати с огромными губами, маленькими носами и пухлыми щечками, как под копирку, становится прямо страшно", - сказала Валерия.

Певица рассказала, что когда-то мечтала иметь, к примеру, более пухлые губы, чем ей достались от природы, но к пятидесяти годам перестала переживать из-за внешности. Она утешается тем, что "большая грудь добавляет возраст".

"Считаю, что надо работать с резервами собственной кожи, пробуждая ее к самостоятельной выработке коллагена. Ну, и меньше злиться, завидовать и сквернословить – все это отражается на лице", - уверена Валерия.

На обложке журнала "Стархит" Валерия появилась со своей действительно небольшой грудью, прикрытой только ладонями. СМИ сообщили, что для фотографии использовался минимум ретуши, так что эта Валерия — самая настоящая. Однако в Сети этому заявлению не поверили.