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Новости. Общество
14:40, 13 Июня 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

ПФР: Как женщине с двумя детьми выйти на пенсию раньше

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В карельском отделении Пенсионного фонда страны рассказали, при каких условиях женщины с двумя и более детьми могут выйти на пенсию досрочно.

"Выйти на пенсию в 50 лет могут женщины, родившие двух и более детей, при наличии страхового стажа не менее 20 лет и проработавшие либо 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо 17 календарных лет в местностях, приравненных к Крайнему Северу. Выйти на пенсию досрочно в 50 лет также могут матери, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до 8 лет, при наличии 15 лет страхового стажа", – сообщает отделение Фонда.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Lana
2019-06-13 16:46:19
Хорошо тетки многодетные устроились. Даже стаж натянуть не могут чтобы досрочно выйти на пенсию!
Чудик
2019-06-13 14:49:39
К чему теперь эти подачки и исключения , когда миллионы сограждан обманули и обобрали пенсионной реформой . Обрекли на жалкое дожитие без гарантий государства .
кир
2019-06-13 15:33:37
Чудик, кто вас кормить на пенсии должен? Вы детей делать не хотите, а пассионарии и работают, и детей делают. Муфтий сказал, что через тридцать лет их будет большинство в России.
Lana
2019-06-13 16:43:48
кир,

Когда-то мы кормили, теперь пусть нас кормят! И пофигу кто это будет!
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