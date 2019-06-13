ПФР: Как женщине с двумя детьми выйти на пенсию раньше

В карельском отделении Пенсионного фонда страны рассказали, при каких условиях женщины с двумя и более детьми могут выйти на пенсию досрочно.

"Выйти на пенсию в 50 лет могут женщины, родившие двух и более детей, при наличии страхового стажа не менее 20 лет и проработавшие либо 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо 17 календарных лет в местностях, приравненных к Крайнему Северу. Выйти на пенсию досрочно в 50 лет также могут матери, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до 8 лет, при наличии 15 лет страхового стажа", – сообщает отделение Фонда.

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