Пианино в ротонде на набережной Петрозаводска открывает новый музыкальный сезон

Необычная премьера состоится у ротонды на Онежской набережной в четверг.

Сегодня, 16 июня, жителей Петрозаводска и гостей города ждет бесплатный показ оперы «Евгений Онегин». Таким образом пианино в ротонде откроет очередной сезон. Об этом пишет глава города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«В 19.00 у ротонды на Онежской набережной начнется бесплатный показ оперы „Евгений Онегин“. Перед горожанами выступят солисты, „живой“ оркестр и дирижер Музыкального театра Карелии. Место представления выбрано не случайно. В опере, которая идет в театре уже больше 10 лет, изображение нашей ротонды является главной декорацией, которая послужила источником вдохновения при создании постановки», — пишет Владимир Любарский.

По словам главы Петрозаводска, пианино уже установлено на своем привычном месте и готово радовать горожан.

«Традиция превращать летом набережную в импровизированную концертную площадку, на которой каждый может продемонстрировать свое исполнительское мастерство, жива. На этот раз это стало возможно благодаря Антону Сергееву, который обратился ко мне в „личке“ с предложением поставить в ротонде свое пианино — хозяин прежнего инструмента не смог установить его в этом году. Конечно, от такого предложения отказаться было нельзя. Мы с Антоном встретились, обсудили детали, администрация города помогла решить организационные вопросы, в итоге идея воплотилась в реальность», — отметил Любарский.