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Новости. Культура
17:40, 05 Сентября 2018
фото: www.instagram.com/pavelandreevmusic

Пианист, которого в субботу ждут в Рускеале, сыграл на мусорной свалке

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Музыкант Павел Андреев, который 8 сентября выступит в горном парке "Рускеала" в Карелии, поместил рояль на городскую свалку в Петербурге и сыграл несколько классических композиций, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

Об этом пишет "Собака.ру".

"В течение 6 часов мы находились среди тонн мусора, моря чаек. Запах порой бывал невыносимый. Взяли с собой респераторы. Сотрудники полигона очень помогли нам с доставкой рояля, провели инструктаж техники безопасности и оказывали всяческую помощь и поддержку. После съемок помогли погрузить рояль в перевозчик", — рассказал музыкант.

Деньги на проект собирали на краудфандинговой платформе в сети.

"Идея осуществления проекта появилась, когда наша знакомая Наталия Мурашова рассказала нам о своей мечте: чтобы всю пластиковую тару, а особенно бутылки для воды, заменили на биоразлагаемые", — говорят авторы проекта.

На свалке был снят клип, который в скором времени появится в сети. 

Издание отмечает, что после акции "Рояль на помойке" инструмент перевезут в Рускеалу, где Павел Андреев даст концерт в Мраморном каньоне.

Напомним, концерт состоится в эту субботу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-09-05 18:37:46
Из этого пианиста такой же музыкант, как из юры фотографа историк. Их даже в категорию бесполезных людишек не пускают, ибо местов уже нет.
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