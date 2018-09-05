Пианист, которого в субботу ждут в Рускеале, сыграл на мусорной свалке

Музыкант Павел Андреев, который 8 сентября выступит в горном парке "Рускеала" в Карелии, поместил рояль на городскую свалку в Петербурге и сыграл несколько классических композиций, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

Об этом пишет "Собака.ру".

"В течение 6 часов мы находились среди тонн мусора, моря чаек. Запах порой бывал невыносимый. Взяли с собой респераторы. Сотрудники полигона очень помогли нам с доставкой рояля, провели инструктаж техники безопасности и оказывали всяческую помощь и поддержку. После съемок помогли погрузить рояль в перевозчик", — рассказал музыкант.

Деньги на проект собирали на краудфандинговой платформе в сети.

"Идея осуществления проекта появилась, когда наша знакомая Наталия Мурашова рассказала нам о своей мечте: чтобы всю пластиковую тару, а особенно бутылки для воды, заменили на биоразлагаемые", — говорят авторы проекта.

На свалке был снят клип, который в скором времени появится в сети.

Издание отмечает, что после акции "Рояль на помойке" инструмент перевезут в Рускеалу, где Павел Андреев даст концерт в Мраморном каньоне.

Напомним, концерт состоится в эту субботу.