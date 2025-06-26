Пианистам в ротонде на набережной Петрозаводска напомнили про режим тишины

Жители близлежащих к набережной домов жалуются на ночное музицирование в ротонде.

Организатор проекта «Открытое пианино» Антон Сергеев рассказал о жалобах, которые поступают от горожан и ему лично, и в администрацию. По словам жителей близлежащих домов, режим о тишине, который действует с 22:00, постоянно нарушается.

«Вы, наверно, уже заметили, что на пианино висит наклейка с просьбой не играть на инструменте в ночное время, уважая право на покой жителей близлежащих домов. Я дублирую эту информацию здесь: давайте с уважением относиться к праву на покой жителей дома на ул. Ленина д. 1 и не будем играть на пианино с 22:00 до 08:00, как того требует закон», — написал Антон Сергеев.

Впервые пианино в ротонде установили летом 2019 года. Музыкальный инструмент тут же привлек внимание прохожих. «Открытое пианино» — это проект мастера по изготовлению музыкальных инструментов Виталия Новицкого и преподавателя Петрозаводской консерватории Ирины Смирновой.

С 2022 года Антон Сергеев взялся за реализацию проекта: содержание и настройку инструмента. В прошлом году инструмент поменяли. Любое пианино, по словам музыканта, может провести на улице не больше двух сезонов. Прежнее стояло как раз два сезона и осенью 2023 года его отправили на утилизацию. Его сменил инструмент марки «Красный октябрь». Раньше он стоял в Музыкальном драматическом театре.

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