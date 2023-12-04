Пианистка из Карелии пообщалась в мессенджере и осталась без денег и инструмента

С мошенничеством столкнулась молодая жительница Олонца, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратилась 29-летняя местная жительница, столкнувшаяся с мошенничеством.

Девушка нашла в сети объявление о продаже пианино и связалась с продавцом. Общение перешло в сторонний мессенджер, где покупательница получила ссылку для оплаты товара.

Там она ввела данные своей банковской карты и коды к ней. Со счета списалось 32 тысячи рублей, но музыкальный инструмент девушка так и не получила, а продавец исчез.

По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело.