Пианистка из Карелии пообщалась в мессенджере и осталась без денег и инструмента

С мошенничеством столкнулась молодая жительница Олонца, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Олонецкого района обратилась 29-летняя местная жительница, столкнувшаяся с мошенничеством.
Девушка нашла в сети объявление о продаже пианино и связалась с продавцом. Общение перешло в сторонний мессенджер, где покупательница получила ссылку для оплаты товара.
Там она ввела данные своей банковской карты и коды к ней. Со счета списалось 32 тысячи рублей, но музыкальный инструмент девушка так и не получила, а продавец исчез.
По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело.
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