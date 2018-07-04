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Новости. Общество
18:20, 04 Июля 2018
фото: facebook/Галина Панина

Пиарщице "Леруа Мерлен" пришлось уволиться после скандала с постом про "ватку" в Facebook

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PR-директор "Леруа Мерлен" Галина Панина уволилась из компании по собственному желанию после скандала, связанного с ее постом в Facebook.

Об этом она рассказала РБК.

"Да уволилась, бизнес не должен быть вовлечен в политику ни в каком виде, я же все-таки профессиональный пиарщик. Любой мой пост извращается в неблагоприятном не только для меня контексте, но и для компании", — пояснила Панина.

Она добавила, что после увольнения собирается вести курсы лидерства. "Мне хочется выдохнуть, и я думаю, что сейчас про пиар я знаю все и даже больше того, что я хотела бы знать. Пиар меня не манит. Я думаю, моя новая работа будет связана с лидерством и с умением держать удар, это важно в наше время, когда можно подвергнуться кибербуллингу, троллингу", — пояснила она, добавив, что и раньше вела тренинги.

Ранее Панина написала на своей странице в Facebook, что во время празднования победы сборной России на Чемпионате мира по футболу "в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку". Она ссылалась на информацию, полученную от стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Кроме того, Панина назвала жителей страны "ваткой".

На данное сообщение обратила внимание советник губернатора Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

Информация об описанном Паниной происшествии не подтвердилась, и пиарщица удалила пост. Тем не менее, руководство "Леруа Мерлен" приняло решение временно отстранить ее от должности PR-директора. Также в компании извинились за инцидент.

Сама Панина также извинилась за публикацию непроверенной информации. Она добавила, что из-за этого ей стало поступать множество угроз. "Публикуя пост, я ожидала, что пользователи Facebook скажут, что было на самом деле. А теперь толпы людей рвутся мне во все соцсети с угрозами и обвинениями", — отметила она.

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