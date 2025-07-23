Пик аномальной жары пройден: синоптики рассказали о погоде в Карелии на неделю

В Гидрометцентре республики рассказали, когда температура придет в норму.

Начиная с нынешних выходных, в Карелию придут дожди, а температура понизится, сообщили в Гидрометцентре республики.

Осадки уже прошли в субботу на юге и юго-западе Карелии. Сегодня, в воскресенье, дожди выпадут на севере и востоке региона. При этом температура все равно будет выше нормы: ночью до +13, +18°С, на севере местами до +10°С, днем от +24 до +29°С.

Такая погода без существенных осадков сохранится и в начале следующей недели. А вот с середины недели дожди участятся, а температура опустится до пределов нормы: ночью до +10, +15°С, днем +18, +24°С.