Пик аномальной жары пройден: синоптики рассказали о погоде в Карелии на неделю

В Гидрометцентре республики рассказали, когда температура придет в норму.
Начиная с нынешних выходных, в Карелию придут дожди, а температура понизится, сообщили в Гидрометцентре республики.
Осадки уже прошли в субботу на юге и юго-западе Карелии. Сегодня, в воскресенье, дожди выпадут на севере и востоке региона. При этом температура все равно будет выше нормы: ночью до +13, +18°С, на севере местами до +10°С, днем от +24 до +29°С.
Такая погода без существенных осадков сохранится и в начале следующей недели. А вот с середины недели дожди участятся, а температура опустится до пределов нормы: ночью до +10, +15°С, днем +18, +24°С.
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