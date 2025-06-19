Пик летней активности клещей в Карелии миновал

Количество обращений по поводу присасывания клещей пошло на спад.

Управление Роспотребнадзора опубликовало статистику обращений за минувшую неделю. По данным ведомства, в медучреждения обратились 415 человек, из них детей — 64.

Это меньше, чем в две предыдущие недели, когда наблюдался пик обращений (563 и 703 обращения).

Напомним, мониторинг за клещевыми инфекциями в Карелии начался 6 марта. С того времени к врачам обратились 2559 человек, из них детей — 486. Жалобы на паукообразных зарегистрированы во всех районах Карелии.

С начала эпидсезона по республике зарегистрировано 6 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в т. ч. 2 у детей (Олонецкий район, Петрозаводск), 4 случая клещевого вирусного энцефалита, в т. ч. 2 у детей (Петрозаводск).

Напомним, что состояние ребенка, которого укусил клещ в Пряжинском районе, остается тяжелым.