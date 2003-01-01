Пик метеорного потока Леониды пройдёт в небе над Россией

Сегодня ночью россияне смогут наблюдать красочное космическое явление.

С 02:00 до 05:00 18 ноября в небе над Россий будет проходить пик метеорного потока Леониды, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— С учётом уже измеренного темпа, в хороших загородных условиях, на чистом небе можно будет наблюдать 1 метеор примерно раз в 3-5 минут. В условиях города (даже при отсутствии облаков) вряд ли получится увидеть более 1-2 метеоров в час, — рассказали там.

По оценкам учёных, радиант (место, откуда летят звёзды — прим. ред.) будет располагаться на востоке и юго-востоке в созвездии Льва. Наблюдать это явление россияне смогут невооружённым глазом.

Ранее мы писали, что в ночь с 13 на 14 декабря авиакомпания «АstroNight» запустит первый астрорейс для наблюдения метеорного потока Геминиды. В путешествие по звёздному небу самолёт отправится из московского аэропорта «Внуково».