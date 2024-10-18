Стало известно, на какой месяц придется пик респираторных заболеваний

Об этом сообщила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в России прогнозируется к концу декабря или во время новогодних праздников, сообщила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Сбить волну простуд, скорее всего, помог необычно теплый сентябрь. "У нас было затянувшееся лето, и потому эпидемический сезон, скорее всего, сдвинется на более поздние сроки", - уточнила Пшеничная. Во всяком случае, по данным на 15 октября, ОРВИ за последнюю неделю заболело 807 тыс. человек, а ковидом - 30 тыс. Уже две недели кривая заболеваемости не только не растет, но даже немного сползла вниз - на 5%.

Тем не менее, ни ОРВИ, ни грипп никуда не денутся: подъем будет, хотя каких-то неприятных сюрпризов в этом году эпидемиологи не ждут. Единичные случаи гриппа, зафиксированные в последние недели, показывают, что в стране циркулируют старые, хорошо известные штаммы, знакомые нашему иммунитету. Эти штаммы включены и в вакцины, которыми прививаются нынешней осенью, пишет rg.ru.

"У заболевших по-прежнему преобладают риновирус, аденовирус, прочие "сезонные" возбудители. Заболеваемость ковидом остается на уровне 30 тыс. случаев за неделю, и это на порядок меньше того, что мы имели в предыдущие волны, связанные с омикроном", - отметил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов.

Респираторные вирусы легко подхватить там, где много людей. В половине случаев первыми в семье заражаются дети, а от них уже родители и бабушки-дедушки. Потому врачи советуют воспользоваться тем, что грипп дал нам отсрочку, и сделать прививку.

Кстати, пенсионеров также бесплатно прививают от пневмококка - эта бактерия часто идет следом за простудами, "цепляется" к ослабевшему после ОРВИ организму и вызывает воспаление легких. "Такая прививка выполняется один раз в пять лет, для поддержания устойчивого иммунитета этого вполне достаточно", - подчеркнул Горелов.