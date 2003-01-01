Пик сезона лесных клещей в Карелии может сдвинуться на сентябрь

Ученый связал это с июльской засухой.

Пик активности европейского лесного клеща в Карелии в этом году может наступить позже обычного, в сентябре. Об этом сообщил РИА Новости руководитель лаборатории паразитологии Института биологии КарНЦ РАН Сергей Бугмырин.



По его словам, весенний всплеск численности таежного клеща выглядел типичным, а европейский лесной клещ пока не проявил высокой активности. Ученый связал это с июльской засухой.



Сергей Бугмырин напомнил, что сезон активности клещей совпадает с периодом сбора грибов, и посоветовал жителям региона тщательно подбирать одежду для походов в лес, осматривать себя после возвращения и при необходимости использовать специальные устройства для извлечения клещей.