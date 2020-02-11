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Пикет в Петрозаводске: "Никому из чиновников нет дела до людей!"

Новости. Общество
12:52, 12 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Житель лесного поселка устроил акцию протеста у Госжилнадзора Карелии.

Известный гражданский активист из лесного поселка Ладва-Ветка Михаил Зензин провел утром 12 февраля пикет у административного здания на улице Энгельса в Петрозаводске, где располагается Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. По словам Зензина, он приехал в карельскую столицу, чтобы обратить внимание республиканских властей на бездействие Госжилнадзора, который не вмешивается в ситуацию вокруг оплаты услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"ООО "Автоспецранс", которое получило в Карелии такой статус, установило в жилом фонде нашего поселка контейнеры для сбора мусора в августе прошлого года, однако населению выставили счета за оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, начиная с мая 2018 года, – рассказал житель Ладва-Ветки "Столице на Онего". – Как фирма могла оказывать эти услуги, если в поселке не было контейнеров? Однако население поселка заставляют оплатить выставленные счета, и некоторые люди уже лишились социальных льгот из-за того, что у граждан появилась задолженность по коммунальным платежам".


Михаил Зензин. Фото: Валерий Поташов

Как сообщил Михаил Зензин, возмущенные жители Ладва-Ветки обратились в республиканскую прокуратуру, которая не стала разбираться в ситуации и переслала жалобу граждан в Госжилнадзор Карелии. Но чиновники этого ведомства фактически отделались отпиской, посоветовав жителям поселка отправиться со своими счетами и документами в АО "Единый расчетный центр Республики Карелия, где их "отфутболили" в отдел контроля качества ООО "Автоспецтранс".

"Никому из чиновников нет дела до людей! – констатировал житель Ладва-Ветки – Прокуратура зашевелилась только тогда, когда мы рассказали обо всем "Столице на Онего". Но сотрудника районной прокуратуры, который приехал в поселок, больше интересовало, почему люди обратились к журналистам".

Как заявил Михаил Зензин, жителям поселка надоели постоянные отписки. "Я хочу получить у руководителя Госжилнадзора Карелии ответ на один единственный вопрос: "Почему мы должны платить за невыполненную работу?", – сказал пикетчик, но никто из чиновников ведомства из здания так и не вышел.

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Комментарии

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Сеня
2020-02-12 15:30:43
А может он и молодец , без таких наше "карельское " болото не расшевелить , зажрались все и никто ни хрена не делает , только бюджет проедают .
новый
2020-02-12 14:30:43
Этот активный бездельник очень любит протестовать по любому поводу. То голодовку объявит, то водой себя на морозе обливает. Странный какой-то персонаж При Нелидове пикетировал, при Худилайнене пикетировал, теперь снова пикетирует.
Вася
2020-02-12 14:09:34
От нас не зависит, будущее наших детей и близких.
кир
2020-02-12 14:07:22
Не работает, а на что живет? Укатили в Финляндию жители из вашего посёлка. Тихо и без пикетов. Даже те, кто давно жил в Петрозаводске.
Ехал в пригородном поезде в вашем направлении. Меня поразила речь двух пожилых людей, тихо говоривших между собой на английском языке.
Сеня
2020-02-12 13:33:43
где-то молчит Фукс, Трунов и прочие либералы. Они все воду мутят с псевдоисториком Дмитриевым, такие акции им неинтересны.
Еще про Голунова мутили
новый
2020-02-12 13:07:59
Работать иди, пикетчик. Очередной ладвинский партизан.
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