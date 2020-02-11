Пикет в Петрозаводске: "Никому из чиновников нет дела до людей!"

Житель лесного поселка устроил акцию протеста у Госжилнадзора Карелии.

Известный гражданский активист из лесного поселка Ладва-Ветка Михаил Зензин провел утром 12 февраля пикет у административного здания на улице Энгельса в Петрозаводске, где располагается Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. По словам Зензина, он приехал в карельскую столицу, чтобы обратить внимание республиканских властей на бездействие Госжилнадзора, который не вмешивается в ситуацию вокруг оплаты услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"ООО "Автоспецранс", которое получило в Карелии такой статус, установило в жилом фонде нашего поселка контейнеры для сбора мусора в августе прошлого года, однако населению выставили счета за оплату услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, начиная с мая 2018 года, – рассказал житель Ладва-Ветки "Столице на Онего". – Как фирма могла оказывать эти услуги, если в поселке не было контейнеров? Однако население поселка заставляют оплатить выставленные счета, и некоторые люди уже лишились социальных льгот из-за того, что у граждан появилась задолженность по коммунальным платежам".



Михаил Зензин. Фото: Валерий Поташов

Как сообщил Михаил Зензин, возмущенные жители Ладва-Ветки обратились в республиканскую прокуратуру, которая не стала разбираться в ситуации и переслала жалобу граждан в Госжилнадзор Карелии. Но чиновники этого ведомства фактически отделались отпиской, посоветовав жителям поселка отправиться со своими счетами и документами в АО "Единый расчетный центр Республики Карелия, где их "отфутболили" в отдел контроля качества ООО "Автоспецтранс".

"Никому из чиновников нет дела до людей! – констатировал житель Ладва-Ветки – Прокуратура зашевелилась только тогда, когда мы рассказали обо всем "Столице на Онего". Но сотрудника районной прокуратуры, который приехал в поселок, больше интересовало, почему люди обратились к журналистам".

Как заявил Михаил Зензин, жителям поселка надоели постоянные отписки. "Я хочу получить у руководителя Госжилнадзора Карелии ответ на один единственный вопрос: "Почему мы должны платить за невыполненную работу?", – сказал пикетчик, но никто из чиновников ведомства из здания так и не вышел.