"Пиковая дама" с солистом Мариинки в роли Германа завершит фестиваль «ОпераVita» в Карелии

Фестиваль молодых звезд оперы, организованный Музыкальным театром Карелии, закрывается в Петрозаводске 31 января.

В условиях пандемии организаторам фестиваля пришлось непросто – сдвигались сроки выступлений, не обошлось и без замены исполнителей. Однако все обещанные зрителям события состоялись, и в воскресенье, 31 января, "Пиковая дама" Чайковского прозвучит завершающим аккордом фестиваля. Один из самых масштабных и зрелищных спектаклей Музыкального театра украсит своим участием солист из Санкт-Петербурга Михаил Векуа, сообщили в Музыкальном театре.

Михаил Векуа – один из самых ярких вокалистов Мариинки, ведущий исполнитель теноровых партий в спектаклях Мариинского театра - Герман ("Пиковая дама"), Альфред ("Травиата"), Радамес ("Аида"), Фауст ("Фауст"), Каварадосси ("Тоска"), Самсон ("Самсон и Далила") и других. Особой строкой вписаны в репертуар артиста партии в операх Рихарда Вагнера. Именно эти работы Михаила Векуа заслужили особое профессиональное внимание Валерия Гергиева, получившего всемирное признание как один из лучших вагнеровских дирижеров нашего времени.

Михаил Векуа - обладатель звучного и стабильного драматического тенора. Партия Германа в «Пиковой даме» – одна из самых заметных в его творческом арсенале. По признанию специалистов, далеко не каждый тенор способен выдержать напряжение – и голосовое, и драматическое - которое вложил в этот образ Чайковский. Михаил Векуа в "Пиковой даме" раскрывает все грани своего богатого дарования, которое уже в воскресенье смогут оценить и петрозаводские зрители. Финальная ария Германа "Что наша жизнь? Игра!" стала абсолютным хитом, она широко известна даже среди тех, кто никогда не был в опере. Векуа - один из немногих Германов, кто поёт эту знаменитую арию в оригинальной тональности, без общепринятого транспорта на тон ниже

Постановка "Пиковой дамы" – одна из самых масштабных и зрелищных на карельской оперной сцене. Премьера спектакля состоялась в 2015 году. Ее авторы - Народный артист России Юрий Александров и Народный художник России Вячеслав Окунев. За дирижерским пультом в этот вечер главный дирижер Музыкального театра Михаил Синькевич.