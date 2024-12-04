Пили, ругались и прогуливали школу: родителей призвали лучше смотреть за детьми в Карелии

Несовершеннолетние, предоставленные сами себе, вели себя вызывающе в общественных местах.

Девять административных материалов рассмотрели на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 4 декабря.



В пяти случаях родители допускали прогулы детей в школах. В двух материалах зафиксировали факты алкогольного опьянения несовершеннолетних в общественных местах. Кроме того, один по одному протоколу составлено на нецензурные ругательства и распитие алкоголя детьми до шестнадцати лет.