Пилот назвал самую безопасную позу для пассажира при аварийной посадке самолета

Пилот, прославившийся в сети благодаря роликам о своей профессии, назвал самую безопасную позу, которая может спасти жизнь при аварийной посадке самолета.

Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте, информирует Лента.ру.

По его словам, в случае экстренного приземления воздушного судна необходимо наклониться вперед и крепко обхватить голову руками. При этом мужчина призвал ни в коем случае не сидеть с прямой спиной и не опираться ногами о впереди стоящее кресло. «В отличие от автомобиля тут нет ремня, который бы прижимал к сиденью весь корпус», — объяснил он.

Он предупредил, что в таком положении при резком торможении или столкновении самолета с землей можно «запросто» сломать себе ноги.

Блогер-пилот также напомнил, что в случае аварийной посадки ремень безопасности необходимо затянуть как можно сильнее и всегда следовать указаниям экипажа воздушного судна.

«Конечно, нет позы, которая гарантирует стопроцентную безопасность, но можно попробовать снизить риски», — заключил автор ролика.