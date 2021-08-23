Реклама
ЦИК Карелии подготовила единую информацию о кандидатах в Госдуму
Сегодня 12:34
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11
В Карелии в процессе выборов впервые участвует искусственный интеллект (ВИДЕО)
22.08.2021 13:00

Пилот назвал самую безопасную позу для пассажира при аварийной посадке самолета

Новости. Общество
22:30, 26 Августа 2021
фото: Кадр: @pilot_blog / TikTok

Новости партнеров

Пилот, прославившийся в сети благодаря роликам о своей профессии, назвал самую безопасную позу, которая может спасти жизнь при аварийной посадке самолета.

Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте, информирует Лента.ру.

По его словам, в случае экстренного приземления воздушного судна необходимо наклониться вперед и крепко обхватить голову руками. При этом мужчина призвал ни в коем случае не сидеть с прямой спиной и не опираться ногами о впереди стоящее кресло. «В отличие от автомобиля тут нет ремня, который бы прижимал к сиденью весь корпус», — объяснил он.

Он предупредил, что в таком положении при резком торможении или столкновении самолета с землей можно «запросто» сломать себе ноги.

Блогер-пилот также напомнил, что в случае аварийной посадки ремень безопасности необходимо затянуть как можно сильнее и всегда следовать указаниям экипажа воздушного судна.

«Конечно, нет позы, которая гарантирует стопроцентную безопасность, но можно попробовать снизить риски», — заключил автор ролика.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов
19.08.2021, 14:48
В Карелию идет холод

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»