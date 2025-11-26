Пилотируемый корабль NASA отправится к орбите Луны

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщили о запуске лунной программы «Аrtemis II».

Пилотируемая миссия «Artemis II» отправится к орбите Луны не позднее апреля 2026 года, сообщает NASA. Пуск космического корабля «Orion», интегрированного со сверхтяжёлой ракетой SLS (Space Launch System), планируется с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

На борту летательного аппарата будут находиться американские астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также их канадский коллега Джереми Хансен.

Длительность миссии составит около 10 суток. За это время исследователи совершат облёт вокруг спутника Земли и проведут испытания систем нового корабля.

— Наша миссия заложит основу для будущих полётов на Луну и Марс, — заявил исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.

Ранее отечественная корпорация «Роскосмос» объявила о запуске первого астрорейса для наблюдения метеорного потока Геминиды. В путешествие по звёздному небу самолёт отправится в ночь с 13 на 14 декабря из московского аэропорта «Внуково».