Пиндушская школа отметила 90-летие

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил Пиндушскую школу с круглой датой.
Праздничный вечер в честь 90-летия Пиндушской средней общеобразовательной школы имени Григория Исакова состоялся сегодня, 31 октября, в центре культуры и досуга Медвежьегорска.
Педагогический коллектив, учеников, выпускников и ветеранов образования поздравили Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, первый замминистра образования и спорта республики Елена Сорокина, замглавы администрации Медвежьегорского района Наталья Смоленцева и др.
По словам спикера парламента, за 90 лет школа выпустила несколько поколений ребят, дала им не только качественное образование, но и помогла найти призвание, раскрыть свои таланты. И в каждом успехе выпускников есть частичка души и мудрости учителей Пиндушской школы.
Председатель Законодательного Собрания поблагодарил коллектив учреждения за приумножение добрых традиций. Это конкурс бального танца, соревнования по баскетболу, турслеты и другие занятия, которые формируют характер ребят, учат настоящей дружбе и делают школьную жизнь интересней.
«Особые слова признательности хочу выразить за большую работу по сохранению истории малой Родины, героического прошлого земляков и летопись школьных лет», — сказал Элиссан Шандалович.
Парламентарий пожелал Пиндушской школе дальнейшего развития, а ее сотрудникам — крепкого здоровья, благополучия, благодарных и талантливых учеников.
Элиссан Шандалович передал школе подарки, а также вручил благодарственные письма Законодательного Собрания Карелии директору Елене Макаровой, учителям Наталье Бобошко, Татьяне Босак и Инге Ломаско.
Добавим, что в сентябре 2024 года в школьном здании на ул. Кирова завершился капитальный ремонт. Благодаря федеральной программе обновили фасад, кровлю, заменили оконные блоки и инженерные сети, отремонтировали спортзал и др.