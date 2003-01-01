Пират, кот, Белый Кролик и Страна Чудес: что ждет гостей праздника в честь юбилея библиотек

Петрозаводские библиотеки приглашают горожан на бесплатный масштабный детский праздник «Книжный остров детства», посвященный их юбилеям.
К 55-летию Центральной городской детской библиотеки им. В. М. Данилова и 50-летию Библиотеки № 11 гостей ждет интерактивная программа с любимыми книжными героями, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы Петрозаводска.
Гостей ждет интерактивная программа с любимыми книжными героями. На «острове» появятся озорной кот Финдус, вечно спешащий Белый Кролик и настоящий пират книжных морей — Мэгги Бесстрашная Чудачка. Они проведут для детей веселые игры, загадают загадки и станцуют.
Кульминацией праздника станет спектакль «Люськи» по рассказам Ирины Пивоваровой в исполнении артистов театральной студии «Таланта». Музыкальное сопровождение обеспечат воспитанники вокально-хореографической студии «Поколение».
Дата и время: 30 ноября, 12:00
Место: ТРК «Лотос Plaza» (Лесной пр., 47А, зона «Свободная библиотека»).
Вход: бесплатный.
