Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
18:20, 01 Февраля 2018

Писатель Дмитрий Новиков признался, что стал чаще ходить в церковь

По теме

ФОТО: Александра Домогарова перестали узнавать поклонники
01.02.18 19:10
Переводчица отказалась переводить на английский язык роман Дмитрия Новикова
01.02.18 16:18
В Петрозаводске состоится премьерный показ фильма об известном карельском композиторе
01.02.18 13:17
Все новости
Загрузка...

Писатель из Карелии Дмитрий Новиков признался, что после работы над дебютным романом "Голомяное пламя" стал чаще ходить в церковь.

Об этом прозаик рассказал на встрече с читателями в библиотеке на Древлянке, отвечая на вопрос, "как он пережил написание романа". "Голомяное пламя" Новиков писал семь лет.

"Как я пережил написание романа? Всю правду сказать нельзя, очень тяжело. Я думал, что самое тяжелое – это написать роман. Но меня никто не предупредил, что когда книга написана и уже сказали, что она получилась, ты должен напрячься, потому что в этот момент бесы и приходят к тебе. На тебя накидываются все воспоминания, которые в книге описывал, и это настолько начинает мучить, или, по-молодежному, "плющить", что психологически оказываешься в сложной ситуации. Лично мне это очень сложно было пережить без церкви. Я стал в церковь ходить чаще, выучил молитвы… Думаю, я своей книгой, северных бесов немножко обидел", - отметил он.

Разговор с Новиковым – по ссылке.

    

По теме

ФОТО: Александра Домогарова перестали узнавать поклонники
01.02.18 19:10
Переводчица отказалась переводить на английский язык роман Дмитрия Новикова
01.02.18 16:18
В Петрозаводске состоится премьерный показ фильма об известном карельском композиторе
01.02.18 13:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-02-01 18:32:38
И что???? Это кому-то интересно???
кир
2018-02-01 18:26:56
Его личная жизнь. Нечего рекламировать средневековую конструкцию, отделенную от государства. Или вы не можете не рекламировать? Какие такие бесы в цифровом веке?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 09:59
Обществоведение
Взятка или арендная плата? 1
Суд над Нелидовым близится к развязке.
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 1
Сегодня 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 17:24
Частная жизнь
"Немножко зарвавшийся идеалист" 1
Экс-глава музея "Кижи" Андрей Нелидов произнес последнее слово перед приговором.
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут"
Сегодня 15:12
Семь признаков сайта плохой автошколы
Сегодня 10:34
Дмитриев:  "Тюрьма — это явление временное" 3
31.01.2018 12:43
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы лидер профсоюзов Илья Косенков, обсуждают повышение МРОТ
31.01.2018 16:38
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»