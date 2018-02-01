Писатель Дмитрий Новиков признался, что стал чаще ходить в церковь

Писатель из Карелии Дмитрий Новиков признался, что после работы над дебютным романом "Голомяное пламя" стал чаще ходить в церковь.

Об этом прозаик рассказал на встрече с читателями в библиотеке на Древлянке, отвечая на вопрос, "как он пережил написание романа". "Голомяное пламя" Новиков писал семь лет.

"Как я пережил написание романа? Всю правду сказать нельзя, очень тяжело. Я думал, что самое тяжелое – это написать роман. Но меня никто не предупредил, что когда книга написана и уже сказали, что она получилась, ты должен напрячься, потому что в этот момент бесы и приходят к тебе. На тебя накидываются все воспоминания, которые в книге описывал, и это настолько начинает мучить, или, по-молодежному, "плющить", что психологически оказываешься в сложной ситуации. Лично мне это очень сложно было пережить без церкви. Я стал в церковь ходить чаще, выучил молитвы… Думаю, я своей книгой, северных бесов немножко обидел", - отметил он.

Разговор с Новиковым – по ссылке.