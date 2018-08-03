Писатель и телеведущий Архангельский презентует в Петрозаводске новую книгу

В столице Карелии 5 августа состоится презентация видеокурса и книги Александра Архангельского "Свободные люди".

Как указано в паблике мероприятия, в книге собраны монологи советских диссидентов, размышляющих о причинах сопротивления власти в СССР. В сборнике представлены монологи 26 человек, в число которых вошли Людмила Алексеева, Владимир Войнович, Сергей Ковалев, Арина Гинзбург, Наталья Горбаневская, Александр Даниэль, Юлий Ким и Глеб Якунин.

"В конце 2016 года мы вместе с просветительским ресурсом "Арзамас" подготовили и разместили на его платформе смонтированные версии монологов. Теперь выпускаем их (и не только их; несколько интервью добавилось) в виде книги. Это не академическая история, а живое свидетельство веры — в себя, в правду, в свободу, в независимость от духа времени", - сказал Александр Архангельский.

Мероприятие пройдет в клубе "Бегемот". Начало 5 августа в 18.00.