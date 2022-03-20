Писатели ждут юных читателей на Неделе детской книги в Петрозаводске

В Национальной библиотеке Карелии с 24 марта по 3 апреля пройдет Неделя детской книги.

Центр детского чтения Национальной библиотеки республики приглашает юных читателей с 24 марта по 3 апреля принять участие в мероприятиях книжной недели, сообщили в Минкультуры Карелии.

Посетителей библиотеки ждут реальные и виртуальные встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, мастер-классы, квесты и квизы, просветительские программы, театральные представления, кинозал старых мультфильмов.

Неделя детской книги — ежегодное всероссийское событие, направленное на популяризацию детской книги, это праздник интересных книг и неожиданных встреч. В этом году она приурочена к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского — классика отечественной детской литературы.

Подробная программа мероприятий здесь.