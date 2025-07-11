Писателя Бориса Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

Военный суд в Москве заочно приговорил писателя Бориса Акунина* к 14 годам лишения свободы.

Судья 2-го Западного окружного военного суда Олег Шишов признал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен в реестр иноагентов) виновным по трем статьям уголовного кодекса — о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК), публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Суд продлился один день. Писатель, живущий за рубежом, в процессе участия не принимал.

Приговором ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остального срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Акунина* штраф в размере 400 тыс. руб., также ему на четыре года запрещено администрировать сайты. Об этом РБК сообщил адвокат писателя по назначению Олег Дубинин.

Подшивки документов и книги, изъятые в ходе обысков в ООО «Издательство АСТ», подлежат возврату издательству, сообщил судья. Банковские счета писателя останутся под арестом в рамках исполнения приговора в части взыскания штрафов.

Добавим, что прокурор Наталья Макарова просила назначить Акунину* 18 лет лишения свободы, штраф 400 тыс. руб. и пятилетний запрет на администрирование интернет-страниц после отбытия наказания. Писатель в своем телеграм-канале назвал процесс «балаганом», подчеркнув, что не уполномочивал никого представлять свои интересы в суде.

Борис Акунин* покинул Россию в 2014 году и с тех пор живет в Великобритании. Его книги были одними из самых популярных в стране — серии про Эраста Фандорина и «История Российского государства» издавались миллионными тиражами. В декабре 2023 года Росфинмониторинг внес писателя в реестр террористов и экстремистов, а в январе 2024-го Минюст включил его в список иностранных агентов. Почти сразу после этого в России началось массовое изъятие его книг из библиотек и магазинов, театры начали отменять спектакли по его пьесам. Акунин* объявлен в международный розыск.

* лицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов