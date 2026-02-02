Писателю и журналисту Владимиру Данилову исполнилось бы 95 лет

29 января исполнилось бы 95 лет детскому писателю и журналисту Владимиру Данилову.

Писатель и журналист Владимир Данилов родился в семье служащего 29 января 1931 года в Кондопожском районе в поселке Суна. Он окончил школу в посёлке Чупа, а затем в 1949 году — Петрозаводский библиотечный техникум, а в 1954 году — Петрозаводский государственный университет.

— Здесь его другом по волейболу и баскетболу стал Роберт Рождественский. Оба были высокими, вместе учились на филологов, делали первые шаги в писательском деле, мечтали о своих будущих книгах. Сохранились фотографии 1951 года, на которых запечатлена команда волейболистов КФГУ (она была чемпионом Карелии) и там первыми стоят рядом Роберт Рождественский и Владимир Данилов, — говорит журналист Юрий Шлейкин.

О писателе, журналисте и своем наставнике рассказал журналист Юрий Шлейкин. Его судьба свела с Владимиром Даниловым в начале 1966 года. 26 января его приняли в штат редакции газеты «Комсомолец» на должность литсотрудника и Шлейкин попал под «крыло» Данилова, который заведовал отделом информации.

— Мне было 19, а Данилову — ого-го — 35! Он стал вторым моим наставником в журналистике (первым был Евгений Давыдов), — пишет Юрий Шлейкин.

Озорник и весельчак Владимир Данилов с огромным запасом юмора (даже в 60 лет, когда он знакомился с пенсионерами или детьми, то неизменно представлялся коротко: «Вова…»), он был в то же время очень серьезным человеком, сумевшим многое сделать в журналистике Карелии и в литературе для детей. Полтора десятка книг — больших и малых на его счету, начиная с 1959 года. Все они вышли в советские годы, кроме одной.

