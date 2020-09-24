Пищевая промышленность в Карелии увеличила производство

Производство пищевых продуктов в Карелии за январь-август 2020 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Больше всего увеличились переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции – на 59,9%.

Переработка и консервирование рыбы увеличились на 32,9%, молочной продукции – на 5,4%. Производство напитков выросло на 89%. Вместе с тем сократился выпуск хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – на 2,3% по сравнению с январем-августом 2019 года. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".