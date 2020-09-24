Пищевая промышленность в Карелии увеличила производство

Производство пищевых продуктов в Карелии за январь-август 2020 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.
Больше всего увеличились переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции – на 59,9%.
Переработка и консервирование рыбы увеличились на 32,9%, молочной продукции – на 5,4%.
Производство напитков выросло на 89%.
Вместе с тем сократился выпуск хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – на 2,3% по сравнению с январем-августом 2019 года.
О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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