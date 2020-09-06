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Питерский подрядчик сорвал сроки строительства нового автовокзала в поселке Карелии

Новости. Общество
11:17, 07 Сентября 2020
фото: Сергей Юдин. ИА "Республика".
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Минстрой Карелии расторг договор с компанией "Преображение" из Санкт-Петербурга, которая занималась строительством нового автовокзала в поселке Пряжа.

Причиной разрыва соглашения стало грубое нарушение подрядчиком сроков производства работ. Об этом сообщил глава Минстроя Виктор Россыпнов.

"Вынуждены принять непростое решение об одностороннем расторжении контракта с компанией ООО "Преображение" из Санкт-Петербурга", - написал министр на своей странице в "ВКонтакте".

Как рассказал Россыпнов, при участии в торгах компания пошла на существенный демпинг: понизила цену с 31 млн до 23 млн, то есть более чем на 25 %, что и позволило ей победить в аукционе. Однако по закону столь значительное понижение в цене лишает подрядчика права получить аванс и фактически строительство должно вестись за собственные средства.

"В результате с момента заключения договора – 23 апреля 2020 года, то есть более чем за 4 месяца, работники ООО "Преображение" смогли только демонтировать старое здание автостанции и подготовить площадку для строительства нового. Обязательства по устройству фундамента к 12 августа были не выполнены, отставание от графика составляет 10 недель, в установленный договором срок - 30 декабря этого года объект построить при таких темпах невозможно. 3 сентября подрядчику вручено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке за нарушение сроков строительства подрядчик оштрафован почти на 800 тысяч рублей", - сообщил Виктор Россыпнов.

По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики республики, управление капстроительства готово приступить к организации торгов по выбору нового подрядчика.

"С 1 сентября 2020 года, в том числе и по инициативе правительства республики, были внесены изменения в законодательство о закупках, позволяющие при выборе подрядчика учитывать не только предложенную цену, но и наличие опыта, квалифицированных кадров и другие показатели, характеризующие надежность компании и наличие у нее необходимых ресурсов. Рассчитываем, в полной мере воспользоваться изменением законодательства за избежание повторения подобного печального опыта", - подытожил глава Минстроя Карелии.

 

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