Питьевая вода по всему миру заражена химикатами ПФАС

Журнале ACS ES&T Water опубликовал исследование группы международных ученых, в котором они исследовали химикаты ПФАС, присутствующие в бутилированной воде.

Специалисты обнаружили в водопроводной и бутилированной воде 10 «целевых» ПФАС (перфторалкильных веществ) . Это химикаты не разлагаются в природе. Перфтороктановая кислота (ПФОА) и перфтороктановый сульфонат (ПФОС) были обнаружены в более чем 99% образцов бутилированной воды, поставляемой из 15 стран мира.

Самая высокая концентрация была обнаружена в китайской водопроводной воде.

«Наши результаты подчеркивают широкое присутствие ПФАС в питьевой воде и эффективность простых методов очистки для снижения их уровня. Использование простого кувшина для фильтрации воды или кипячение воды удаляет значительную часть этих веществ», — прокомментировал профессор из Бирмингемского университета Стюарт Харрад.

Ученые пришли к выводу, что в природной минеральной воде концентрация ПФАС выше, чем в очищенной воде, пишет издание medzdrav.info.