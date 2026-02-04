Питьевая вода в Калевале не соответствует нормам

Роспотребенадзор проверил качество питьевой воды в Калевале.
Администрация Калевальского района сообщила о результатах санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды в посёлке городского типа Калевала.
По данным Роспотребнадзора, пробы воды, отобранные после очистки на местных водопроводных очистных сооружениях в течение всего 2025 года, не соответствуют гигиеническим нормативам.
— Средний уровень цветности в исследованной питьевой воде составил 46,9 градуса при допустимой норме не более 20 градусов, — уточнили в ведомстве.
Согласно части 4 статьи 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», питьевая вода считается соответствующей требованиям, если превышение нормативов не выходит за рамки допустимой погрешности методов измерения.
В данном случае превышение норматива более чем в два раза свидетельствует о системном характере проблемы. Ранее сообщалось, что Карелия снова вошла в тройку регионов с самой грязной питьевой водой.