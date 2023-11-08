Жители на юге Карелии жалуются на ужасную дорогу и опасные мосты

Местные жители просят благоустроить дорогу в Питкярантском районе.

Жители Карелии пожаловались на ужасную дорогу в Питкярантском районе, сообщили в паблике «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости».

Жители Карелии просят в соцсетях благоустроить дорогу Салми — Мантсинсаари.



«Дорога и раньше была в плачевном состоянии, но в настоящее время она не просто не отвечает требованиям эксплуатации дорог, а находится в крайне неудовлетворительном состоянии», — процитировали в сети текст обращения.

Причина плохого состояния дороги — отсутствие в течение последних лет ремонта и регулярный проезд большегрузного транспорта, отметили в паблике.



Оба моста, по которым проходит дорога, тоже опасны. Местные жители полагают, что дорогу портят главным образом лесовозы, владельцы которых не хотят вкладываться в ремонт. Нечастые выезды грейдера не исправляют ситуацию: спецтехника срезает верхний слой грунта и оставляет по обочинам дороги бровку, которая мешает стоку воды с дороги. В результате в многочисленных ямах постоянно скапливается вода, уточнили в сети.



В поселках на Лункулансаари и Мантсинсаари проживают в основном пожилые люди, по этой дороге ходит школьный автобус. Ближайший магазин находится в поселке Салми за 20 километров, сообщили в паблике.