Питкярантский суд выслал узбекского мигранта за пределы России

Мужчина пояснил, что на территорию страны приехал в декабре 2022 года.

Питкярантский городской суд Карелии оштрафовал гражданина Узбекистана на две тысячи рублей и постановил выслать нарушителя за пределы России.

Из материалов дела следует, что фигурант уклонялся от выезда из России по истечении срока пребывания, в связи с чем в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Обвиняемый пояснил, что на территорию страны приехал в декабре 2022 года и должен был выехать в марте 2023-го, однако из-за отсутствия денежных средств из России не выехал.

Постановление вступило в законную силу.