Питкярантский суд выслал узбекского мигранта за пределы России

Мужчина пояснил, что на территорию страны приехал в декабре 2022 года.
Питкярантский городской суд Карелии оштрафовал гражданина Узбекистана на две тысячи рублей и постановил выслать нарушителя за пределы России.
Из материалов дела следует, что фигурант уклонялся от выезда из России по истечении срока пребывания, в связи с чем в отношении него составили протокол об административном правонарушении.
Обвиняемый пояснил, что на территорию страны приехал в декабре 2022 года и должен был выехать в марте 2023-го, однако из-за отсутствия денежных средств из России не выехал.
Постановление вступило в законную силу.
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